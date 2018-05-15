Наумов Владимир Викторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наумов Владимир Викторович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.09.1978

Пол

Мужской

Добавил:

ДН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1978

Отец: Наумов Виктор

Мать: Наумова Алла

Рождение ребёнка
15.05.2018

Дочь: Наумова Ева Владимировна

Мать ребёнка: Наумова Марина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Наумова Марина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наумова Дарья Владимировна

Мать ребёнка: Наумова Маргарита Вагифовна

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