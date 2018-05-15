Наумов Владимир Викторович
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.09.1978
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1978
Отец: Наумов Виктор
Мать: Наумова Алла
Рождение ребёнка
15.05.2018
Дочь: Наумова Ева Владимировна
Мать ребёнка: Наумова Марина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Наумова Марина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Наумова Дарья Владимировна
Мать ребёнка: Наумова Маргарита Вагифовна