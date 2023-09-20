Казаринова (Баландина) Александра Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.10.1902
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1902
Отец: Баландин Василий
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Ванюки, Пермский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1924
Рождение ребёнка
1927
Рождение ребёнка
07.12.1929
Рождение ребёнка
1932
Рождение ребёнка
03.04.1937
Смерть
Неизвестно