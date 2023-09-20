Казаринова (Баландина) Александра Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Казаринова (Баландина) Александра Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.10.1902

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1902

Отец: Баландин Василий

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Ванюки, Пермский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1924

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Казаринов Алексей Васильевич

Рождение ребёнка
1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Казаринов Алексей Васильевич

Рождение ребёнка
07.12.1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Казаринов Алексей Васильевич

Рождение ребёнка
1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Казаринов Алексей Васильевич

Рождение ребёнка
03.04.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Казаринов Алексей Васильевич

Смерть
Неизвестно

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