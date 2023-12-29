Денисова (Рассылиндова) Анна Васильева
Место рождения152151 Rostov, Yaroslavskaya oblast\' Russian Federation
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.07.1806
Сын: Денисов ? Алексеев
Отец ребёнка: Денисов Алексей Яковлев
Рождение ребёнка
10.07.1806
Сын: Денисов Александр Алексеев
Отец ребёнка: Денисов Алексей Яковлев
Рождение ребёнка
15.11.1807
Сын: Денисов Александр Младший Алексеев
Отец ребёнка: Денисов Алексей Яковлев