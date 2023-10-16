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Тропинский Николай Константинович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около ?.09.1833

Дата смерти

После 1900

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около ?.09.1833

Отец: Коровницкий Константин Петров

Мать: Евдокия Николаевна

Рождение ребёнка
30.09.1871 ст.

Сын: Тропинский Сергей Николаевич

Мать ребёнка: Тропинская Мария Алексеевна (Федоровна)

Рождение ребёнка
25.01.1874 ст.

Сын: Тропинский Виктор Николаевич

Мать ребёнка: Тропинская Мария Алексеевна (Федоровна)

Рождение ребёнка
18.08.1878 ст.

Сын: Тропинский Константин Николаевич

Мать ребёнка: Тропинская Мария Алексеевна (Федоровна)

Бракосочетание
23.09.1879

Жена: Тропинская Александра Васильевна

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
ГАЯО 230-11-324 стр. 178
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тропинская Мария Алексеевна (Федоровна)

Работа или профессия
Неизвестно
Колежский асессор
Место жительства
Неизвестно
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Смерть
После 1900
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