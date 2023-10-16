Тропинский Николай Константинович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо ?.09.1833
Дата смертиПосле 1900
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около ?.09.1833
Отец: Коровницкий Константин Петров
Мать: Евдокия Николаевна
Рождение ребёнка
30.09.1871 ст.
Сын: Тропинский Сергей Николаевич
Мать ребёнка: Тропинская Мария Алексеевна (Федоровна)
Рождение ребёнка
25.01.1874 ст.
Сын: Тропинский Виктор Николаевич
Мать ребёнка: Тропинская Мария Алексеевна (Федоровна)
Рождение ребёнка
18.08.1878 ст.
Сын: Тропинский Константин Николаевич
Мать ребёнка: Тропинская Мария Алексеевна (Федоровна)
Бракосочетание
23.09.1879
ГАЯО 230-11-324 стр. 178
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Колежский асессор
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1900