Шестаков Павел Георгиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШестаков Павел Георгиевич

Шестаков Павел Георгиевич

avatar

Место рождения

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область

Дата рождения

1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: Шестаков Георгий Фёдорович

Мать: Шестакова Олимпиада Ивановна

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close