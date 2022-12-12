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Шестаков Павел Георгиевич
Шестаков Павел Георгиевич
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Место рождения
Архангельск
, город Архангельск, Архангельская область
Дата рождения
1883
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Шестаков Георгий Фёдорович
Мать
Шестакова Олимпиада Ивановна
Дети
Не указаны
Добавил:
ЛП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883
Отец:
Шестаков Георгий Фёдорович
Мать:
Шестакова Олимпиада Ивановна
Архангельск
, город Архангельск, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
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