Ермолина Лариса Стефанова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1876
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1902
Сын: Ермолин Николай Андреевич
Отец ребёнка: Ермолин Андрей Григорьевич
д. Некрасовская, Вожегодский р-он, Вологодская обл, Вологодская область
Рождение ребёнка
1903
Дочь: (Ермолина) Манефа Андреевна
Отец ребёнка: Ермолин Андрей Григорьевич
Рождение ребёнка
1907
Дочь: (Ермолина) Анна Андреевна
Отец ребёнка: Ермолин Андрей Григорьевич
д. Некрасовская, Вожегодский р-он, Вологодская обл, Вологодская область
Рождение ребёнка
1910
Отец ребёнка: Ермолин Андрей Григорьевич
д. Некрасовская, Вожегодский р-он, Вологодская обл, Вологодская область
Рождение ребёнка
1916
Дочь: (Ермолина) Ольга Андреевна
Отец ребёнка: Ермолин Андрей Григорьевич
Смерть
Неизвестно