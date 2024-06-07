Ермолина Лариса Стефанова 1876 — найти родственников по фамилии на Familio
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Ермолина Лариса Стефанова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ермолин Андрей Григорьевич

Рождение ребёнка
1902

Сын: Ермолин Николай Андреевич

Отец ребёнка: Ермолин Андрей Григорьевич

д. Некрасовская, Вожегодский р-он, Вологодская обл, Вологодская область
Рождение ребёнка
1903

Дочь: (Ермолина) Манефа Андреевна

Отец ребёнка: Ермолин Андрей Григорьевич

Рождение ребёнка
1907

Дочь: (Ермолина) Анна Андреевна

Отец ребёнка: Ермолин Андрей Григорьевич

д. Некрасовская, Вожегодский р-он, Вологодская обл, Вологодская область
Рождение ребёнка
1910

Сын: Ермолин Федор Андреевич

Отец ребёнка: Ермолин Андрей Григорьевич

д. Некрасовская, Вожегодский р-он, Вологодская обл, Вологодская область
Рождение ребёнка
1916

Дочь: (Ермолина) Ольга Андреевна

Отец ребёнка: Ермолин Андрей Григорьевич

Смерть
Неизвестно

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