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Дворянкин Валентин Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1934

Дата смерти

2019

Пол

Мужской

Отец

1896 г.р.

Мать

1906 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1934

Отец: Дворянкин Алексей Михайлович

Мать: Дворянкина Мария Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
2019
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