Уваров (Бакиров) Елена Севастьяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Уваров (Бакиров) Елена Севастьяновна

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Место рождения

Уральск, Уральская городская администрация, Западно-Казахстанская область

Дата рождения

18.?.?

Дата смерти

1919

Пол

Женский

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.?.?

Отец: Бакиров Севастьян Петрович

Мать: Бакиров Жена Неизвестно

Уральск, Уральская городская администрация, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
18.03.1898

Сын: Уваров Александр Николаевич

Отец ребёнка: Уваров Николай Петрович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
09.07.1910

Дочь: Уваров Ольга Николаевна

Отец ребёнка: Уваров Николай Петрович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
19.?.?

Сын: Уваров Константин Николаевич

Отец ребёнка: Уваров Николай Петрович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
19.?.?

Сын: Уваров Николай Николаевич

Отец ребёнка: Уваров Николай Петрович

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Уваров Николай Петрович

Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
г.Москва
Смерть
1919
Уральск, Уральская городская администрация, Западно-Казахстанская область
Причина смерти: От тифа | г.Уральск, он же Яицкий городок
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