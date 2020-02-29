(Войтишко) Валентина Ивановна
Место рождения
Дата рождения29.07.1937
Дата смерти29.02.2020
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.07.1937
Ново-Владимировка, Нововладимировка, Нововладимировское, Горбовка, Горбовский
Образование
01.09.1944
Рассвет, Тарумовский муниципальный район, Республика Дагестан
Сельская школа, училась 1 год | Лениндорф, Lenindorf, Rassvet, Рассвет
Место жительства
Между 1946 и ?.08.1948
Мескер-Юрт, Шалинский муниципальный район, Чеченская Республика
Meskar-Ehvl, Meskar-Evl, Mesker-Ehvla, Mesker-Evla, Mesker-Jurt, Mesker-Yurt, Rubezhnoe, Rubezhnoye, Rubeƶnoe, Мескар-Эвл, Мескер-Эвла, Мескер-Юрт, Рубежное
Место жительства
Между ?.08.1948 и 1952
Место жительства
Между 1952 и 1955
училась в 8-10 классах школы
Образование
Между 1955 и 1957
2-е Ленинградское Медучилище, фельдшер
Работа или профессия
Между 29.07.1957 и 1958
Кизлярская ЖД больница, операционная медсестра
Образование
1957
2-е Ленинградское Медучилище, фельдшер
Работа или профессия
1959
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
10 Красноярская больница на 1,5 ставки, готовясь к поступлению
Место жительства
?.05.1966
Рустави, , , Грузинская ССР, СССР
получила квартиру после землетрясения в Ташкенте, работала медсестрой | Рустави, , , Грузинская ССР, СССР
Место жительства
?.11.1966
Место жительства
?.03.1967
(г. Мариуполь) Жила в Заводском районе | Жданов, , Донецкая область, Украинская ССР, СССР
Место жительства
?.10.1967
Рождение ребёнка
05.09.1975
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Киричук Алексей Иванович
Крещение
Неизвестно
Православие
Смерть
29.02.2020
Похороны
02.03.2020
Северное кладбище