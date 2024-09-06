Рачинская (Лесли) Ольга Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Лесли Александр
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1875 ст.
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Рачинский Николай Алексеевич
г. Смоленск
Рождение ребёнка
1883
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Рачинский Николай Алексеевич
г. Смоленск
Смерть
Неизвестно