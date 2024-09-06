Рачинская (Лесли) Ольга Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рачинская (Лесли) Ольга Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1847 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Лесли Александр

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рачинский Николай Алексеевич

Рождение ребёнка
1875 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Рачинский Николай Алексеевич

г. Смоленск
Рождение ребёнка
1883

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Рачинский Николай Алексеевич

г. Смоленск
Смерть
Неизвестно

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