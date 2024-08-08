Яковлева ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яковлева ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1846

Сын: Яковлев Даниил

Отец ребёнка: Яковлев Яков

Время зарождения деревни Лутное относится к концу XVII – началу XVIII веков. Название топонима Лутное происходит от древнерусского слова лутъ – «лыко, мочало». Известное выражение «драть лыко», в былы... Показать все
Смерть
Неизвестно

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