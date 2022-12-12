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Зайцов Федор Козмич

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Место рождения

Ташкиново, город Нефтекамск, Республика Башкортостан

Дата рождения

1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1812 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: не указан

Мать: не указана

Ташкиново, город Нефтекамск, Республика Башкортостан
Бракосочетание
12.07.1836

Жена: Зайцова Устина Алексеевна

Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Поручители по женихе и невесте удельные крестьяне | Самуил Евсеев Сенокосов | Роман Екимов Мощевитин
Место жительства
Неизвестно
Ташкиново, город Нефтекамск, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно
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