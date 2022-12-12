Зайцов Федор Козмич
Место рождения
Дата рождения1810
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
12.07.1836
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Поручители по женихе и невесте удельные крестьяне | Самуил Евсеев Сенокосов | Роман Екимов Мощевитин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно