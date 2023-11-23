Никита Алексеев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1713
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1713
Отец: не указан
Мать: не указана
Никита Алексеевич (1713 — ?) О месте рождения и родителях его данных нет. Священник села Спасского на Ильди Мологского уезда. О жене его данных нет. Дети: Мария, супруга священника Иоанна Леонтьевича.... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: неизвестно
Рождение ребёнка
1736
Дочь: Мария Никитина
Мать ребёнка: неизвестно
Рождение ребёнка
1740
Дочь: Прасковья Никитина
Мать ребёнка: неизвестно
Смерть
Неизвестно