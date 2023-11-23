Никита Алексеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНикита Алексеев

Никита Алексеев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1713

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1713

Отец: не указан

Мать: не указана

Никита Алексеевич (1713 — ?) О месте рождения и родителях его данных нет. Священник села Спасского на Ильди Мологского уезда. О жене его данных нет. Дети: Мария, супруга священника Иоанна Леонтьевича.... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: неизвестно

Рождение ребёнка
1736

Дочь: Мария Никитина

Мать ребёнка: неизвестно

Рождение ребёнка
1740

Дочь: Прасковья Никитина

Мать ребёнка: неизвестно

Смерть
Неизвестно

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