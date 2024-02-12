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Тренина Акулина Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около 1921

Пол

Женский

Добавил:

КЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Григорий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.05.1915

Дочь: Щанкина Александра Ильинична

Отец ребёнка: Тренин Илья Петрович

Подстепки, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Настоящая дата рождения (не по документам) — 19.05.1915.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тренин Илья Петрович

Подстепки, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Около 1921
Подстепки, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
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