Тренина Акулина Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиОколо 1921
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Григорий
Рождение ребёнка
27.05.1915
Дочь: Щанкина Александра Ильинична
Отец ребёнка: Тренин Илья Петрович
Настоящая дата рождения (не по документам) — 19.05.1915.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Тренин Илья Петрович
Смерть
Около 1921