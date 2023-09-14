Воронков Леонтий
Место рожденияВоронежская губерния, Острогожский уезд, Сагуновской волости
Дата рождения1839
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839
Отец: Воронков Трифон Иванович
Воронежская губерния, Острогожский уезд, Сагуновской волости
Рождение ребёнка
1873
Дочь: Мария
Мать ребёнка: Воронкова Анастасия
Рождение ребёнка
01.09.1877
Сын: Воронков Семен
Мать ребёнка: Воронкова Анастасия
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Татьяна
Мать ребёнка: Воронкова Анастасия
Казахстан с.Колпаковка
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Мария
Мать ребёнка: Воронкова Наталья
Казахстан с.Колпаковка
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Воронкова Наталья
Казахстан с.Колпаковка
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Воронкова Анастасия
Смерть
Неизвестно