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Воронков Леонтий

Место рождения

Воронежская губерния, Острогожский уезд, Сагуновской волости

Дата рождения

1839

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839

Отец: Воронков Трифон Иванович

Мать: не указана

Воронежская губерния, Острогожский уезд, Сагуновской волости
Рождение ребёнка
1873

Дочь: Мария

Мать ребёнка: Воронкова Анастасия

Рождение ребёнка
01.09.1877

Сын: Воронков Семен

Мать ребёнка: Воронкова Анастасия

Рождение ребёнка
1880

Дочь: Татьяна

Мать ребёнка: Воронкова Анастасия

Казахстан с.Колпаковка
Рождение ребёнка
1885

Дочь: Мария

Мать ребёнка: Воронкова Наталья

Казахстан с.Колпаковка
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Воронкова Наталья

Казахстан с.Колпаковка
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Воронкова Анастасия

Смерть
Неизвестно
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