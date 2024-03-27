Быстрых Сергей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.01.1974
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1974
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
16.04.2001
Дочь: Быстрых Елена Сергеевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
23.03.2011
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности