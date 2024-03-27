Быстрых Сергей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Быстрых Сергей Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.01.1974

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1974

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
16.04.2001

Дочь: Быстрых Елена Сергеевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
23.03.2011

Сын: Быстрых Иван Сергеевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

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