Минлибай Акмазиков
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1667 ст.
Дата смертиДо 1747
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1667 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1708
Сын: Кошманак Минлибаев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1713
Сын: Иликпай
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1721
Сын: Икас
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1732
Сын: Мрясь
Мать ребёнка: не указана
Смерть
До 1747