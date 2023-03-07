Минлибай Акмазиков — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМинлибай Акмазиков

Минлибай Акмазиков

avatar

Место рождения

Токтарово, Мишкинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

Вычислено 1667 ст.

Дата смерти

До 1747

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Около 1708 г.р.
Около 1713 г.р.
Около 1721 г.р.
Около 1732 г.р.

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1667 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Токтарово, Мишкинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Около 1708

Сын: Кошманак Минлибаев

Мать ребёнка: не указана

Токтарово, Мишкинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Около 1713

Сын: Иликпай

Мать ребёнка: не указана

Токтарово, Мишкинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Около 1721

Сын: Икас

Мать ребёнка: не указана

Токтарово, Мишкинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Около 1732

Сын: Мрясь

Мать ребёнка: не указана

Токтарово, Мишкинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
До 1747
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close