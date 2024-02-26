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Иван Максимов (Ич)

Место рождения

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Около 1734

Дата смерти

1781

Пол

Мужской

Отец

Около 1704 г.р.

Мать

Около 1705 г.р.

Жена

Около 1743 г.р.

Дети

Около 1757 г.р.
Около 1760 г.р.
Около 1763 г.р.
Около 1773 г.р.
Около 1778 г.р.

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1734

Отец: Максим Спиридонов (Ич)

Мать: Марья Петрова (Вна)

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Афимья Леонтьева (Вна)

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1757

Дочь: Анна Иванова (Вна)

Мать ребёнка: Афимья Леонтьева (Вна)

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1760

Сын: Семен Иванов (Ич)

Мать ребёнка: Афимья Леонтьева (Вна)

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1763

Сын: Василий Иванов (Ич)

Мать ребёнка: Афимья Леонтьева (Вна)

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1773

Сын: Леон Иванов (Ич)

Мать ребёнка: Афимья Леонтьева (Вна)

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1778

Дочь: Пелагея Иванова (Вна)

Мать ребёнка: Афимья Леонтьева (Вна)

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Смерть
1781

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