Иван Максимов (Ич)
Место рождения
Дата рожденияОколо 1734
Дата смерти1781
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1734
Отец: Максим Спиридонов (Ич)
Мать: Марья Петрова (Вна)
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Афимья Леонтьева (Вна)
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1757
Дочь: Анна Иванова (Вна)
Мать ребёнка: Афимья Леонтьева (Вна)
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1760
Сын: Семен Иванов (Ич)
Мать ребёнка: Афимья Леонтьева (Вна)
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1763
Сын: Василий Иванов (Ич)
Мать ребёнка: Афимья Леонтьева (Вна)
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1773
Сын: Леон Иванов (Ич)
Мать ребёнка: Афимья Леонтьева (Вна)
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1778
Дочь: Пелагея Иванова (Вна)
Мать ребёнка: Афимья Леонтьева (Вна)
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Смерть
1781