Баранов (Лупов) Фрол Поликарпович
Место рождения
Дата рождения20.08.1821 ст.
Дата смерти12.04.1876 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1821 ст.
Отец: Баранов Поликарп Лупов
Крещение
23.08.1821 ст.
Бракосочетание
06.11.1842 ст.
Жена: Пелагея Леонтьевна
Рождение ребёнка
Около 1845
Дочь: Гусева Прасковья Фроловна
Мать ребёнка: Пелагея Леонтьевна
Рождение ребёнка
19.02.1848 ст.
Мать ребёнка: Пелагея Леонтьевна
Рождение ребёнка
20.11.1849 ст.
Дочь: Варвара Фроловна
Мать ребёнка: Пелагея Леонтьевна
Работа или профессия
Неизвестно
отставной рядовой
Смерть
12.04.1876 ст.
Причина смерти: утонувший
Похороны
14.04.1876 ст.
Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан