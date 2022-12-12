Баранов (Лупов) Фрол Поликарпович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баранов (Лупов) Фрол Поликарпович

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Место рождения

Анненково, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

20.08.1821 ст.

Дата смерти

12.04.1876 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1821 ст.

Отец: Баранов Поликарп Лупов

Мать: Баранова Евдокия Анофриева

Анненково, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Крещение
23.08.1821 ст.
Надеждино, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
06.11.1842 ст.

Жена: Пелагея Леонтьевна

Надеждино, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Около 1845

Дочь: Гусева Прасковья Фроловна

Мать ребёнка: Пелагея Леонтьевна

Рождение ребёнка
19.02.1848 ст.

Сын: Карпов Тимофей Фролович

Мать ребёнка: Пелагея Леонтьевна

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Рождение ребёнка
20.11.1849 ст.

Дочь: Варвара Фроловна

Мать ребёнка: Пелагея Леонтьевна

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Работа или профессия
Неизвестно
отставной рядовой
Смерть
12.04.1876 ст.
Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Причина смерти: утонувший
Похороны
14.04.1876 ст.
Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
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