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Мамышев Борис Геннадьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.11.1963

Дата смерти

24.08.2005

Пол

Мужской

Отец

1922 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1963

Отец: Мамышев Геннадий Степанович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.11.1989

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мамышева Елена Андреевна

Находка, Находкинский, Приморский край
Смерть
24.08.2005

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