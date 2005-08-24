Мамышев Борис Геннадьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.11.1963
Дата смерти24.08.2005
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1963
Отец: Мамышев Геннадий Степанович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.11.1989
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мамышева Елена Андреевна
Находка, Находкинский, Приморский край
Смерть
24.08.2005