Свешников Иван Никитович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСвешников Иван Никитович

Свешников Иван Никитович

Место рождения

Suzdal, Vladimir Oblast Russian Federation

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около 1685

Пол

Мужской

Отец

1670 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Свешников Никита Иванович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Около 1685

Мы используем куки для улучшения работы сайта.