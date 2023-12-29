Свешников Иван Никитович
Место рожденияSuzdal, Vladimir Oblast Russian Federation
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиОколо 1685
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Свешников Никита Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Около 1685