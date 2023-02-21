Бондарь Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бондарь Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1925

Дата смерти

2021

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1921 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бондарь Любовь

Рождение ребёнка
1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бондарь Любовь

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бондарь Любовь

Смерть
2021
Украина
Причина смерти: Естественная смерть/старость | Украина
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