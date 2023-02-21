Бондарь Николай
Место рожденияНе указано
Дата рождения1925
Дата смерти2021
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Бондарь Любовь
Рождение ребёнка
1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Бондарь Любовь
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бондарь Любовь
Смерть
2021
Украина
Причина смерти: Естественная смерть/старость | Украина