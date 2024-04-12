Нехоткина (Кочерганова) Евдокия Мироновна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
1920
Сын: Нехоткин Павел Алексеевич
Отец ребёнка: Нехоткин Алексей
Рождение ребёнка
Около 1921
Дочь: Зайцева Прасковья (Паша) Алексеевна
Отец ребёнка: Нехоткин Алексей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Нехоткин Алексей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Нехоткин Алексей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Советкина Клавдия Петровна
Отец ребёнка: Советкин Петр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Советкин Петр
Место жительства
Неизвестно
Драгомирово (Пролетарская), станция, Таджикская ССР, Средняя Азия, СССР
Смерть
Неизвестно