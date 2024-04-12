Нехоткина (Кочерганова) Евдокия Мироновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нехоткина (Кочерганова) Евдокия Мироновна

Место рождения

Томылово, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кочерганов Мирон Филлипович

Мать: Кочерганова Мария Ермолаевна

Томылово, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1920

Сын: Нехоткин Павел Алексеевич

Отец ребёнка: Нехоткин Алексей

Томылово, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1921

Дочь: Зайцева Прасковья (Паша) Алексеевна

Отец ребёнка: Нехоткин Алексей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Нехоткин Петр Алексеевич

Отец ребёнка: Нехоткин Алексей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Нехоткин Алексей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Советкина Клавдия Петровна

Отец ребёнка: Советкин Петр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Советкин Петр

Место жительства
Неизвестно
Драгомирово (Пролетарская), станция, Таджикская ССР, Средняя Азия, СССР
Смерть
Неизвестно
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