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Ошмарин Николай Матвеевич

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Место рождения

д. МАСЛОВО с/с Мелёхиский Юсьвинский р-н респ Молотовская Коми-Пермятский округ

Дата рождения

1846

Дата смерти

20.09.1944

Пол

Мужской

Добавил:

ТА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846

Отец: не указан

Мать: не указана

д. МАСЛОВО с/с Мелёхиский Юсьвинский р-н респ Молотовская Коми-Пермятский округ
Рождение ребёнка
1924

Сын: Ошмарин Анатолий Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
01.01.1927

Сын: Ашмарин Евгений Николаевич

Мать ребёнка: Ошмарина Мария Матвеевна

Д. Бородинка Кушвинский район ( видимо был Красноуральский р-н)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ева Николаевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Раиса Николаевна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ошмарина Мария Матвеевна

Смерть
20.09.1944
Германия
Погиб в плену в Германии
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