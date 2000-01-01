Ошмарин Николай Матвеевич
Место рожденияд. МАСЛОВО с/с Мелёхиский Юсьвинский р-н респ Молотовская Коми-Пермятский округ
Дата рождения1846
Дата смерти20.09.1944
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Место
Комментарий
Рождение
1846
Отец: не указан
Мать: не указана
д. МАСЛОВО с/с Мелёхиский Юсьвинский р-н респ Молотовская Коми-Пермятский округ
Рождение ребёнка
1924
Сын: Ошмарин Анатолий Николаевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
01.01.1927
Сын: Ашмарин Евгений Николаевич
Мать ребёнка: Ошмарина Мария Матвеевна
Д. Бородинка Кушвинский район ( видимо был Красноуральский р-н)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ева Николаевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Раиса Николаевна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ошмарина Мария Матвеевна
Смерть
20.09.1944
Германия
Погиб в плену в Германии