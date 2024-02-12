Кисунин Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кисунин Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.02.1967

Сын: Кисунин Вячеслав Александрович

Мать ребёнка: Кисунина Валентина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кисунина Галина Александровна

Мать ребёнка: Кисунина Валентина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кисунин Юрий Александрович

Мать ребёнка: Кисунина Валентина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кисунин Александр Александрович

Мать ребёнка: Кисунина Валентина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кисунина Нина Александровна

Мать ребёнка: Кисунина Валентина

Смерть
Неизвестно
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