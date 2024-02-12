Кисунин Александр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
20.02.1967
Сын: Кисунин Вячеслав Александрович
Мать ребёнка: Кисунина Валентина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кисунина Галина Александровна
Мать ребёнка: Кисунина Валентина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кисунин Юрий Александрович
Мать ребёнка: Кисунина Валентина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кисунин Александр Александрович
Мать ребёнка: Кисунина Валентина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кисунина Нина Александровна
Мать ребёнка: Кисунина Валентина
Смерть
Неизвестно