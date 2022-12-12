Самойлов Виктор Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Самойлов Виктор Сергеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.03.1928

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1928

Отец: Самойлов Сергей

Мать: Самойлова Ольга

Рождение ребёнка
19.08.1955

Дочь: Самойлова Ирина Викторовна

Мать ребёнка: Самойлова Антонина Михайловна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
11.07.1958

Дочь: Петрова Елена Викторовна

Мать ребёнка: Самойлова Антонина Михайловна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Самойлова Антонина Михайловна

Смерть
Неизвестно
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