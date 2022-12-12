Самойлов Виктор Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.03.1928
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1928
Отец: Самойлов Сергей
Мать: Самойлова Ольга
Рождение ребёнка
19.08.1955
Дочь: Самойлова Ирина Викторовна
Мать ребёнка: Самойлова Антонина Михайловна
Рождение ребёнка
11.07.1958
Дочь: Петрова Елена Викторовна
Мать ребёнка: Самойлова Антонина Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно