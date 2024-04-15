Кобылина Наталия Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКобылина Наталия Александровна

Кобылина Наталия Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.04.1896 ст.

Сын: Кобылин Мартын Семенович

Отец ребёнка: Кобылин Семен Георгиевич

Рождение ребёнка
14.04.1897 ст.

Дочь: Кобылина Александра Филипповна

Отец ребёнка: Кобылин Семен Георгиевич

Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
05.05.1903 ст.

Дочь: Елена Семеновна

Отец ребёнка: Кобылин Семен Георгиевич

Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кобылин Семен Георгиевич

Место жительства
Неизвестно
Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close