Кобылина Наталия Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
14.04.1896 ст.
Отец ребёнка: Кобылин Семен Георгиевич
Рождение ребёнка
14.04.1897 ст.
Дочь: Кобылина Александра Филипповна
Отец ребёнка: Кобылин Семен Георгиевич
Рождение ребёнка
05.05.1903 ст.
Дочь: Елена Семеновна
Отец ребёнка: Кобылин Семен Георгиевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно