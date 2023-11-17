Филипп Хрисанфович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1893
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893
Отец: Хрисанф Онисимов
Мать: Федора Герасимовна
Рождение ребёнка
1914
Сын: Алексей Филиппович
Мать ребёнка: Евфросинья Трофимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евфросинья Трофимовна
Место жительства
Неизвестно
Проходы, Княжинская волость, Краснинский уезд
Смерть
Неизвестно