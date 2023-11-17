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Филипп Хрисанфович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893

Отец: Хрисанф Онисимов

Мать: Федора Герасимовна

Рождение ребёнка
1914

Сын: Алексей Филиппович

Мать ребёнка: Евфросинья Трофимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евфросинья Трофимовна

Место жительства
Неизвестно
Проходы, Княжинская волость, Краснинский уезд
Смерть
Неизвестно
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