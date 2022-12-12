Широков Илья Трифонович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Широков Трифон Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
?.01.1875 ст.
Дочь: Широкова Марфа Ильинична
Мать ребёнка: Широкова Дарья Савостьяновна
Рождение ребёнка
11.03.1877 ст.
Мать ребёнка: Широкова Дарья Савостьяновна
Рождение ребёнка
21.09.1879
Дочь: Широкова Фекла Ильинична
Мать ребёнка: Широкова Дарья Савостьяновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Широков Яков Ильич
Мать ребёнка: Широкова Дарья Савостьяновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно