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Широков Илья Трифонович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Широков Трифон Иванович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
?.01.1875 ст.

Дочь: Широкова Марфа Ильинична

Мать ребёнка: Широкова Дарья Савостьяновна

Рождение ребёнка
11.03.1877 ст.

Сын: Широков Евфимий Ильич

Мать ребёнка: Широкова Дарья Савостьяновна

Мамалаевка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
21.09.1879

Дочь: Широкова Фекла Ильинична

Мать ребёнка: Широкова Дарья Савостьяновна

Мамалаевка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Широков Яков Ильич

Мать ребёнка: Широкова Дарья Савостьяновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Широкова Дарья Савостьяновна

Смерть
Неизвестно
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