Семенец Дмитрий Валерьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.08.?
Сын: Семенец Виталий Дмитриевич
Мать ребёнка: Семенец (Фарафонова) Лариса Викторонва
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.03.1997
Сын: Семенец Александр Дмитриевич
Мать ребёнка: Семенец (Фарафонова) Лариса Викторонва
Рождение ребёнка
18.07.2003
Сын: Семенец Евгений Дмитриевич
Мать ребёнка: Семенец (Фарафонова) Лариса Викторонва