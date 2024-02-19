Семенец Дмитрий Валерьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семенец Дмитрий Валерьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.08.?

Сын: Семенец Виталий Дмитриевич

Мать ребёнка: Семенец (Фарафонова) Лариса Викторонва

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Семенец (Фарафонова) Лариса Викторонва

Рождение ребёнка
28.03.1997

Сын: Семенец Александр Дмитриевич

Мать ребёнка: Семенец (Фарафонова) Лариса Викторонва

Рождение ребёнка
18.07.2003

Сын: Семенец Евгений Дмитриевич

Мать ребёнка: Семенец (Фарафонова) Лариса Викторонва

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