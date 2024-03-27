Сибагатуллина Муслима
Место рожденияНе указано
Дата рождения1900
Дата смерти1983
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Сибагатуллина) Альбира
Отец ребёнка: Сибагатуллин Касим Сибгатуллович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Сибагатуллина) Флюра
Отец ребёнка: Сибагатуллин Касим Сибгатуллович
Рождение ребёнка
1923
Рождение ребёнка
1927
Рождение ребёнка
1927
Рождение ребёнка
25.04.1930
Рождение ребёнка
1938
Смерть
1983