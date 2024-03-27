Сибагатуллина Муслима — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСибагатуллина Муслима

Сибагатуллина Муслима

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1900

Дата смерти

1983

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Сибагатуллина) Альбира

Отец ребёнка: Сибагатуллин Касим Сибгатуллович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Сибагатуллина) Флюра

Отец ребёнка: Сибагатуллин Касим Сибгатуллович

Рождение ребёнка
1923

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сибагатуллин Касим Сибгатуллович

Рождение ребёнка
1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сибагатуллин Касим Сибгатуллович

Рождение ребёнка
1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сибагатуллин Касим Сибгатуллович

Рождение ребёнка
25.04.1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сибагатуллин Касим Сибгатуллович

Рождение ребёнка
1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сибагатуллин Касим Сибгатуллович

Смерть
1983

Мы используем куки для улучшения работы сайта.