Шеметов Евгений — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шеметов Евгений

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.03.1917

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1887 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

БИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1917

Отец: Шеметов Илья

Мать: Шеметова ?

Смерть
Неизвестно
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