(Радостева) Христина Аксенова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Радостева) Христина Аксенова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1831 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

СБ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1831 ст.

Отец: Радостев Аксен Петров

Мать: не указана

Место жительства
1850 ст.
Шаркунова, Соликамский уезд, Пермская губерния
Регистрация семей дворовых людей и крестьян мужского и женского пола https://archives.permkrai.ru/archive3/unit/69834#189
Смерть
Неизвестно
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