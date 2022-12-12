Мякиньков Иван Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мякиньков Иван Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.03.1887 ст.

Сын: Мякиньков Никифор Иванович

Мать ребёнка: Мякинькова Евдокия Даниловна

Терновка, Пензенский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
1889

Дочь: Мякинькова Ирина Ивановна

Мать ребёнка: Мякинькова Евдокия Даниловна

Смерть
Неизвестно
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