Мякиньков Иван Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.03.1887 ст.
Сын: Мякиньков Никифор Иванович
Мать ребёнка: Мякинькова Евдокия Даниловна
Терновка, Пензенский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Мякинькова Ирина Ивановна
Мать ребёнка: Мякинькова Евдокия Даниловна
Смерть
Неизвестно