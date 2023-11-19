Сиротин Александр Ананьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.04.1921
Дата смерти19.03.1980
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.04.1921
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Иорданская) Тамара
Рождение ребёнка
09.08.1945
Сын: Сиротин Юрий
Мать ребёнка: (Иорданская) Тамара
Смерть
19.03.1980