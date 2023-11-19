Сиротин Александр Ананьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сиротин Александр Ананьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.04.1921

Дата смерти

19.03.1980

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1945 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.04.1921

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Иорданская) Тамара

Рождение ребёнка
09.08.1945

Сын: Сиротин Юрий

Мать ребёнка: (Иорданская) Тамара

Смерть
19.03.1980

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