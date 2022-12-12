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Богачева Марфа Cеменовна

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Место рождения

Павловск, Могилёвский район, Могилёвская область

Дата рождения

1900

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: Богачев Семён Гаврилович

Мать: Богачева Макрина Гавриловна

Павловск, Могилёвский район, Могилёвская область
Смерть
Неизвестно
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