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Богачева Марфа Cеменовна
Богачева Марфа Cеменовна
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Место рождения
Павловск
, Могилёвский район, Могилёвская область
Дата рождения
1900
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Богачев Семён Гаврилович
Мать
Богачева Макрина Гавриловна
Дети
Не указаны
Добавил:
ТБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец:
Богачев Семён Гаврилович
Мать:
Богачева Макрина Гавриловна
Павловск
, Могилёвский район, Могилёвская область
Смерть
Неизвестно
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