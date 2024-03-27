Суздальницкая Лея Абрамовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Суздальницкая Лея Абрамовна

Место рождения

г. Лодзь, Царство Польское

Дата рождения

1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: Абрам

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1845

Сын: Суздальницкий Абрам Моисеевич

Отец ребёнка: Суздальницкий Моисей

Рождение ребёнка
1848

Сын: Суздальницкий Исай (Ицхак Янкев) (Ицхак Янкев) Мойшевич

Отец ребёнка: Суздальницкий Моисей

Смерть
Неизвестно

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