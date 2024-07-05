Пшенников Иван Кондратьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1684
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1684
Отец: Пшенников Кондратий
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ульяна Дементьевна
Рождение ребёнка
1721
Дочь: Пшенникова Елена Ивановна
Мать ребёнка: Ульяна Дементьевна
Рождение ребёнка
1738
Сын: Пшенников Андрей Иванович
Мать ребёнка: Ульяна Дементьевна
Рождение ребёнка
1747
Дочь: Пшенникова Ксения Ивановна
Мать ребёнка: Ульяна Дементьевна
Смерть
Неизвестно