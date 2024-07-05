Пшенников Иван Кондратьевич Около 1684 — найти родственников по фамилии на Familio
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Пшенников Иван Кондратьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1684

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1684

Отец: Пшенников Кондратий

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ульяна Дементьевна

Рождение ребёнка
1721

Дочь: Пшенникова Елена Ивановна

Мать ребёнка: Ульяна Дементьевна

Рождение ребёнка
1738

Сын: Пшенников Андрей Иванович

Мать ребёнка: Ульяна Дементьевна

Рождение ребёнка
1747

Дочь: Пшенникова Ксения Ивановна

Мать ребёнка: Ульяна Дементьевна

Смерть
Неизвестно

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