Семенюк (Корнилюк) Евгения — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семенюк (Корнилюк) Евгения

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Место рождения

Грушево, Кобринский район, Брестская область

Дата рождения

Около 1871 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

MB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1871 ст.

Отец: не указан

Мать: Корнилюк Татьяна Корниловна

Грушево, Кобринский район, Брестская область
Незаконнорожденная
Бракосочетание
06.05.1891 ст.

Муж: Семенюк Гордей Данилович

Подлесье, Дрогичинский район, Брестская область
Рождение ребёнка
Около 1893 ст.

Дочь: Козловская Анна Гордеевна

Отец ребёнка: Семенюк Гордей Данилович

Подлесье, Дрогичинский район, Брестская область
Рождение ребёнка
01.01.1894 ст.

Сын: Семенюк Василий Гордеевич

Отец ребёнка: Семенюк Гордей Данилович

Подлесье, Дрогичинский район, Брестская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Грушево, Кобринский район, Брестская область
Смерть
Неизвестно
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