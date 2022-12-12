Семенюк (Корнилюк) Евгения
Место рождения
Дата рожденияОколо 1871 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1871 ст.
Отец: не указан
Незаконнорожденная
Бракосочетание
06.05.1891 ст.
Рождение ребёнка
Около 1893 ст.
Дочь: Козловская Анна Гордеевна
Отец ребёнка: Семенюк Гордей Данилович
Рождение ребёнка
01.01.1894 ст.
Сын: Семенюк Василий Гордеевич
Отец ребёнка: Семенюк Гордей Данилович
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно