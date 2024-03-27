Хисямов Фейзрахман — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХисямов Фейзрахман

Хисямов Фейзрахман

Место рождения

Антяровка Уразовской волости Сергачского уезда Нижегородской губернии

Дата рождения

1895

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: не указан

Мать: не указана

Антяровка Уразовской волости Сергачского уезда Нижегородской губернии
Рождение ребёнка
?.09.1919

Сын: Хисямов Феткрахман Фейзрахманович

Мать ребёнка: Фярида

д. Антяровка (Краснооктябрьский район)
Рождение ребёнка
25.10.1924

Дочь: Хасянова Гаферя Фейзрахмановна

Мать ребёнка: Фярида

д. Антяровка (Краснооктябрьский район)
Рождение ребёнка
1926

Сын: Хисямов Бяшар

Мать ребёнка: Фярида

д. Антяровка (Краснооктябрьский район)
Рождение ребёнка
1928

Дочь: Халимя

Мать ребёнка: Фярида

д. Антяровка (Краснооктябрьский район)
Рождение ребёнка
1936

Сын: Хисямов Фатых

Мать ребёнка: Фярида

д. Антяровка (Краснооктябрьский район)
Рождение ребёнка
1938

Дочь: Алимя

Мать ребёнка: Фярида

д. Антяровка (Краснооктябрьский район)
Рождение ребёнка
1939

Дочь: Халифя

Мать ребёнка: Фярида

д. Антяровка (Краснооктябрьский район)
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close