Хисямов Фейзрахман
Место рожденияАнтяровка Уразовской волости Сергачского уезда Нижегородской губернии
Дата рождения1895
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895
Антяровка Уразовской волости Сергачского уезда Нижегородской губернии
Рождение ребёнка
?.09.1919
Сын: Хисямов Феткрахман Фейзрахманович
Мать ребёнка: Фярида
д. Антяровка (Краснооктябрьский район)
Рождение ребёнка
25.10.1924
Дочь: Хасянова Гаферя Фейзрахмановна
Мать ребёнка: Фярида
д. Антяровка (Краснооктябрьский район)
Рождение ребёнка
1926
Сын: Хисямов Бяшар
Мать ребёнка: Фярида
д. Антяровка (Краснооктябрьский район)
Рождение ребёнка
1936
Сын: Хисямов Фатых
Мать ребёнка: Фярида
д. Антяровка (Краснооктябрьский район)
Смерть
Неизвестно