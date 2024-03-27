Кролевец (Кролевец) Лина
Место рожденияс. Полтавка Омской области
Дата рожденияОколо 1906
Дата смертиОколо 1971
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1906
Отец: Кролевец Сергей Дорофеич
Мать: Кролевец Надежда
с. Полтавка Омской области
Рождение ребёнка
1941
Сын: Барановский Борис
Отец ребёнка: Барановский Петр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Барановский Петр
Смерть
Около 1971
Алма-Ата
Похороны
Неизвестно
ул.Ташкентская