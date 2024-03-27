Кролевец (Кролевец) Лина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кролевец (Кролевец) Лина

Место рождения

с. Полтавка Омской области

Дата рождения

Около 1906

Дата смерти

Около 1971

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1906

Отец: Кролевец Сергей Дорофеич

Мать: Кролевец Надежда

с. Полтавка Омской области
Рождение ребёнка
1941

Сын: Барановский Борис

Отец ребёнка: Барановский Петр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Барановский Петр

Смерть
Около 1971
Алма-Ата
Похороны
Неизвестно
ул.Ташкентская
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