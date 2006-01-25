Лапин Павел
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1923
Мать ребёнка: Лапина Екатерина Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1926
Дочь: Сальникова Татьяна Павловна
Мать ребёнка: Лапина Екатерина Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно