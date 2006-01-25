Лапин Павел — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛапин Павел

Лапин Павел

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1883 г.р.

Дети

Добавил:

ОЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1923

Сын: Лапин Геннадий Павлович

Мать ребёнка: Лапина Екатерина Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1926

Дочь: Сальникова Татьяна Павловна

Мать ребёнка: Лапина Екатерина Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лапина Екатерина Ивановна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close