Берестов Яков Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Берестов Яков Михайлович

Место рождения

Барнаул, город Барнаул, Алтайский край

Дата рождения

До 1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

До 1883 г.р.

Дети

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1883

Отец: не указан

Мать: не указана

Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
Барнаульский мещани
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Берестова -- Марфа Ермолаевна

Рождение ребёнка
05.07.1901

Дочь: Берестова Ольга Яковлевна

Мать ребёнка: Берестова -- Марфа Ермолаевна

Метрическая книга о рождении, браке, смерти Николаевской церкви с. Спирино за 1901 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3344]
Смерть
Неизвестно

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