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Пучинкин Андрей Константинович

Место рождения

Никольское, Знаменский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

04.07.1837

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1837

Отец: Пучинкин Константин Савастьянов

Мать: Пучинкина Мария Панфиловна

Никольское, Знаменский муниципальный район, Тамбовская область
Тамбов, МК 1837, Ф. 1049 оп. 5 д. 5276 лист IMG_8665 запись 58
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пучинкина Марина Михайловна

Рождение ребёнка
1858

Сын: Пучинкин Михаил Андреевич

Мать ребёнка: Пучинкина Марина Михайловна

Никольское, Знаменский муниципальный район, Тамбовская область
Место жительства
1858
Никольское, Знаменский муниципальный район, Тамбовская область
Ф.12 оп.1 д.2052 лист 87 поз 10 рев-115, поз 9 рев - 119
Смерть
Неизвестно

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