Пучинкин Андрей Константинович
Место рождения
Дата рождения04.07.1837
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1837
Тамбов, МК 1837, Ф. 1049 оп. 5 д. 5276 лист IMG_8665 запись 58
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1858
Сын: Пучинкин Михаил Андреевич
Мать ребёнка: Пучинкина Марина Михайловна
Место жительства
1858
Ф.12 оп.1 д.2052 лист 87 поз 10 рев-115, поз 9 рев - 119
Смерть
Неизвестно