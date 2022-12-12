Потяркина (Распутина) Ольга Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Потяркина (Распутина) Ольга Филипповна

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Место рождения

Пиринемь, Пинежский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1852

Дата смерти

07.01.1885 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: не указан

Мать: не указана

Пиринемь, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
21.01.1871 ст.

Муж: Потяркин Иван (Иоан) Иоилевич

Шеймогоры, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
05.11.1871

Дочь: Потяркина Александра Ивановна

Отец ребёнка: Потяркин Иван (Иоан) Иоилевич

Шеймогоры, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
02.03.1873 ст.

Сын: Потяркин Евфимий Иванович

Отец ребёнка: Потяркин Иван (Иоан) Иоилевич

Шеймогоры, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
07.05.1875 ст.

Дочь: Потяркина Лукерья Ивановна

Отец ребёнка: Потяркин Иван (Иоан) Иоилевич

Шеймогоры, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
19.11.1877 ст.

Дочь: Потяркина Анна Ивановна

Отец ребёнка: Потяркин Иван (Иоан) Иоилевич

Шеймогоры, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
01.11.1880

Сын: Потяркин Кузьма Иванович

Отец ребёнка: Потяркин Иван (Иоан) Иоилевич

Шеймогоры, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
20.05.1883

Дочь: Потяркина Елена Ивановна

Отец ребёнка: Потяркин Иван (Иоан) Иоилевич

Шеймогоры, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
1884
Шеймогоры, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
04.01.1885

Сын: Потяркин Георгий Иванович

Отец ребёнка: Потяркин Иван (Иоан) Иоилевич

Шеймогоры, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
07.01.1885 ст.
Шеймогоры, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
от родов
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