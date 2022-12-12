Потяркина (Распутина) Ольга Филипповна
Место рождения
Дата рождения1852
Дата смерти07.01.1885 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
21.01.1871 ст.
Рождение ребёнка
05.11.1871
Дочь: Потяркина Александра Ивановна
Отец ребёнка: Потяркин Иван (Иоан) Иоилевич
Рождение ребёнка
02.03.1873 ст.
Сын: Потяркин Евфимий Иванович
Отец ребёнка: Потяркин Иван (Иоан) Иоилевич
Рождение ребёнка
07.05.1875 ст.
Дочь: Потяркина Лукерья Ивановна
Отец ребёнка: Потяркин Иван (Иоан) Иоилевич
Рождение ребёнка
19.11.1877 ст.
Дочь: Потяркина Анна Ивановна
Отец ребёнка: Потяркин Иван (Иоан) Иоилевич
Рождение ребёнка
01.11.1880
Отец ребёнка: Потяркин Иван (Иоан) Иоилевич
Рождение ребёнка
20.05.1883
Дочь: Потяркина Елена Ивановна
Отец ребёнка: Потяркин Иван (Иоан) Иоилевич
Место жительства
1884
Рождение ребёнка
04.01.1885
Сын: Потяркин Георгий Иванович
Отец ребёнка: Потяркин Иван (Иоан) Иоилевич
Смерть
07.01.1885 ст.
от родов