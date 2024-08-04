Агафонова Настасья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1877
Отец ребёнка: Агафонов Василий Ефимович
Рождение ребёнка
10.02.1889
Сын: Агафонов Василий Васильев
Отец ребёнка: Агафонов Василий Ефимович
Родители завода крестьянин Василий Ефимов Агафонов и законная жена его Настасья Иванова, оба православные. Восприемники того же завода крестьянин Алексей Герасимов Царьков и женка Праскева Антонова Ца... Показать все
Рождение ребёнка
13.03.1892
Сын: Агафонов Алексей Васильев
Отец ребёнка: Агафонов Василий Ефимович
Родители завода крестьянин Василий Ефимова Агафонов и Настасья Иванова. Восприемники того же завода крестьянин Яков Петров Ватюшкин и женка Анна Карпова Агафонова.
Смерть
Неизвестно