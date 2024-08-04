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Агафонова Настасья Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Агафонов Василий Ефимович

Рождение ребёнка
1877

Сын: Агафонов Федор Васильев

Отец ребёнка: Агафонов Василий Ефимович

Вознесенское, Вознесенский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
10.02.1889

Сын: Агафонов Василий Васильев

Отец ребёнка: Агафонов Василий Ефимович

Вознесенское, Вознесенский муниципальный район, Нижегородская область
Родители завода крестьянин Василий Ефимов Агафонов и законная жена его Настасья Иванова, оба православные. Восприемники того же завода крестьянин Алексей Герасимов Царьков и женка Праскева Антонова Ца... Показать все
Рождение ребёнка
13.03.1892

Сын: Агафонов Алексей Васильев

Отец ребёнка: Агафонов Василий Ефимович

Вознесенское, Вознесенский муниципальный район, Нижегородская область
Родители завода крестьянин Василий Ефимова Агафонов и Настасья Иванова. Восприемники того же завода крестьянин Яков Петров Ватюшкин и женка Анна Карпова Агафонова.
Смерть
Неизвестно

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