Зиброва Анна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1931
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1931
Отец: Филюшкин Алексей Ефимович
Мать: Филюшкина Варвара
Рождение ребёнка
10.10.1957
Сын: Зибров Виктор
Отец ребёнка: Зибров Александр
Место жительства
Неизвестно
Зеленогорск, ЗАТО город Зеленогорск, Красноярский край
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зибров Геннадий
Отец ребёнка: Зибров Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Зибров Александр
Смерть
Неизвестно