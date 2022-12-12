Зиброва Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зиброва Анна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1931

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1931

Отец: Филюшкин Алексей Ефимович

Мать: Филюшкина Варвара

Рождение ребёнка
10.10.1957

Сын: Зибров Виктор

Отец ребёнка: Зибров Александр

Место жительства
Неизвестно
Зеленогорск, ЗАТО город Зеленогорск, Красноярский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зибров Геннадий

Отец ребёнка: Зибров Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зибров Александр

Смерть
Неизвестно
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