(Пастухова) Фекла Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Пастухов Михаил Кузьмич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иван
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Василия
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно