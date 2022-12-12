Быков Кирилл Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Быков Кирилл Владимирович

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Место рождения

Могилев, Могилёвская область

Дата рождения

01.08.1980

Пол

Мужской

Отец

Около 1945 г.р.

Мать

Между 1951 и 1951 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1980

Отец: Быков Владимир Федорович

Мать: Быкова Галина Григорьевна

Могилев, Могилёвская область
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