Косевских Никифор Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.09.1827 ст.
Дочь: Косевских Надежда Никифоровна
Мать ребёнка: Косевских Акилина Терентьевна
Рождение ребёнка
01.12.1831 ст.
Дочь: Косевских Варвара Никифоровна
Мать ребёнка: Косевских Акилина Терентьевна
Смерть
Неизвестно